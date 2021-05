Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210531-2: Bewaffneter Mann überfällt Discounter

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen

Am Freitagabend (28. Mai) hat ein der circa 18 bis 23-jähriger Mann gegen 21 Uhr den Kassierer eines Geschäfts mit einer Pistole bedroht (19) und danach Waren entwendet. Der Überfall ereignete sich in einem Discounter im Stadtteil Lechenich an der Straße 'An der Patria'. Der Geschädigte (19) beschrieb den unbekannten Täter als circa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur mit dünnen Beinen. Zum Tatzeitpunkt habe der Räuber eine schwarze Mütze mit Umschlagbund sowie eine OP-Maske getragen. Außerdem sei er mit einem schwarzen Pullover oder Jacke und schwarzen Stoffhandschuhen gekleidet gewesen. Als auffällig beschrieb der Geschädigte eine Sportleggins aus grau-schwarzem Stoff, über welcher der Täter eine kurze Hose in der gleichen Farbe trug.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang mit dem Raub auf eine Tankstelle in Erftstadt-Lechenich am 8. Mai. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4910246)

Während des Überfalls bedrohte der Täter den Kassierer des Discounters mit einer Waffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Als der 19-Jährige nicht wie gewünscht reagierte, nahm der Täter eine Getränkedose und einen Schokoriegel vom Kassenband und flüchtete. Laut derzeitigem Ermittlungsstand rannte er über die Straße 'An der Patria' durch eine Gasse in Richtung der Elsa-Brändström-Straße weg. (sc)

