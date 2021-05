Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: POL-REK: 210530-1: Zwei betrunkene Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (29. Mai) gegen 23:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Hürther mit seinem Fahrrad einen Feldweg aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Bellerstraße. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 17-jährige Hürtherin in Begleitung ihrer 16-jährigen Freundin den gleichen Feldweg. Da an beiden Fahrrädern die Beleuchtung nicht funktionierte übersahen sie sich und die 17-jährige stieß mit dem 44-jährigen in Höhe einer Kleingartenanlage zusammen. Sie wurde hierbei schwer verletzt und einer Uniklinik zugeführt. Der Hürther wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Beteiligten räumten ein, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ihnen wurden jeweils Blutproben entnommen. An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden. Der Vater der 17-jährigen Beteiligten wurde verständigt und übernahm an der Unfallstelle die Sicherung des Fahrrades. Zum Unfallzeitpunkt trugen beide keinen Helm. Die Polizei macht im Rahmen der Kampagne "Sicher auf 2 Rädern im Rhein-Erft-Kreis" darauf aufmerksam wie wichtig es ist, die Erkennbarkeit durch funktionstüchtiges Licht zu erhöhen und weist auf die Bedeutung eines geeigneten Helms für die eigene Sicherheit hin.(dh)

