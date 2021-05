Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210528-4: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Am Donnerstagabend (27. Mai) ist ein 13-jähriger Mountainbiker um 17.05 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich bei einem Sturz verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen der Köttinger Straße in Richtung Carl-Schurz-Straße. In gleiche Richtung war ein 61-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Er wollte an dem Fahrradfahrer vorbeifahren. Nach Angaben des 61-jährigen Erftstädters sei der Radfahrer plötzlich nach links gezogen und sei in Richtung eines Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes gefahren. Der Junge habe mit seinem Vorderrad die Beifahrertür des Autos berührt und sei dann zu Boden gefallen. Rettungskräfte brachten den 13-Jährigen zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten informierten die Eltern des Kindes, die sich um die Sicherung des Fahrrades kümmerten. (akl)

