Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210528-2: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Bedburg (ots)

Die Unfallstelle war mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Zeugen gesucht.

Ein 56-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg fuhr ersten Erkenntnissen zufolge am Freitagmorgen (28. Mai) um 4.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße (L) 213 aus Richtung Abzweig Neurath (Kreisstraße 24) in Fahrtrichtung Rath. Der Mann, der alleine in seinem Pkw saß, kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer, darunter die eintreffenden Polizisten, versuchten, den Mann aus dem Autowrack zu bergen. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten dauerten bis etwa 9 Uhr an. Neben dem Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss unterstützte ein Sachverständiger die Unfallaufnahme.

Unfallzeugen werden gebeten, sich entweder telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat in Hürth in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell