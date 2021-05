Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210531-1: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Brühl (ots)

Notarzt kann Lebensgefahr nicht ausschließen - Zeugen gesucht

Am Montagvormittag (31. Mai) ist ein Radfahrer (70) bei einem Alleinunfall in Brühl-Badorf schwer verletzt worden. Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um den Senior.

Nach ersten Informationen war der 70-Jährige gegen 10.30 Uhr auf der Straße 'Pehler Hülle' unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Radfahrer und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu.

Zwecks Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme sperren Polizisten derzeit die Unfallstelle in beide Richtungen. Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen ist es unter anderem, in welche Richtung der Senior die 'Pehler Hülle' befahren hat. Die Verkehrsunfallermittler suchen Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (he)

