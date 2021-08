Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zwei Verletzte bei Unfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und zwei Totalschäden forderte am Freitag gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Neue Stuttgarter Straße/Weiherstraße. Der 40-jährige Fahrer eines Dacia war auf der Neuen Stuttgarter Straße ortseinwärts unterwegs und wollte nach links in die Weiherstraße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf den auf der Stuttgarter Straße entgegenkommenden Ford einer 58-jährigen Frau und stieß mit ihr zusammen. Beide zogen sich Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen, die 58-Jährige blieb zur weiteren Beobachtung dort. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

