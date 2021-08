Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Weggeworfene Zigarette möglicher Brandauslöser

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag rückten 49 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Marbach am Neckar zu einem Mülleimerbrand in die Stuttgarter Straße in Marbach aus. Mutmaßlich durch eine weggeworfene Zigarette war auf der Terrasse eines Wohnhauses gegen 16:10 Uhr ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte einen Brandübergriff auf das Wohngebäude noch verhindern und das Feuer löschen. Eine Bewohnerin, die vor Eintreffen der Feuerwehr versucht hatte, den Brand zu löschen, musste vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Marbach ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

