Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verletzung des Intimbereichs - Tatverdächtiger fertigt Filmaufnahmen im Freibad

Ludwigsburg (ots)

Die Krimimalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen (sog. "Upskirting") gegen einen 59 Jahre alten Mann. Der Tatverdächtige hielt sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr im Freibad Sindelfingen im Bereich der Rasenfläche bei der Rutsche auf. Einem Zeugen fiel auf, dass sich der Mann verdächtig verhielt. Nach mehreren Minuten stellte der Zeuge fest, dass der Tatverdächtige unter einem Handtuch eine Videokamera versteckt hielt, die in Richtung der Personen zeigte, die in der Warteschlange der Rutschbahn standen. Der Zeuge sprach die eingesetzten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hierauf an, worauf diese den 59 Jahre alten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei im Freibad festhielten. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass vom Tatverdächtigen Nahaufnahmen der Intimbereiche der Badegäste gefertigt wurden. Die Videokamera wurde beschlagnahmt. Der 59-Jährige wurde zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

