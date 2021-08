Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Rollerdiebstahl fliegt bei Polizeikontrolle auf

Ludwigsburg (ots)

Zwei vermeintliche Rollerdiebe hatten am Donnerstagfrüh in Kornwestheim das Nachsehen. Die zwei Jugendlichen hatten vermutlich zunächst einen Roller in Stuttgart entwendet und waren anschließend mit diesem im Landkreis Ludwigsburg unterwegs. Gegen 05:10 Uhr fielen der 14-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Sozius einer Streife des Polizeireviers Kornwestheim auf, als diese ohne Helme die Aldinger Straße in Richtung Kornwestheim befuhren. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Tatverdächtigen keinen Fahrzeugschlüssel bei sich hatten und sie den Roller mutmaßlich gestohlen hatten. Zudem ist der 14-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Verständigung der Erziehungsberechtigten und Abschluss der Maßnahmen, wurde der 14-Jährige in die Obhut seiner Mutter übergeben und der 16-jährige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

