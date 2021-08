Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Unfall auf der L 1125

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Landesstraße 1125 zwischen Kleinglattbach und Sersheim zu einem Unfall mit drei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Ein 62 Jahre alter Peugeot-Fahrer wollte von der Kreisstraße 1682 aus Richtung Horrheim kommend nach links auf die L 1125 in Richtung Sersheim abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei einen 34 Jahre alten Renault-Lenker, der von Kleiglattbach kommend nach links in Richtung Horrheim abbiegen wollte. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen. Im Renault saßen darüber hinaus noch eine 34 Jahre alte Beifahrerin und zwei vier- und zweijährige Kinder. Das Kleinkind wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme entstanden Rückstaus in Richtung Kleinglattbach wie auch in Richtung Sersheim, so dass der Verkehr geregelt werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz befand sich mit zwei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort, die sich um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerten.

