Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: BMW nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 18.15 Uhr in der Talstraße in Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich in einem weißen BMW saß, öffnete auf Höhe eines Einkaufsmarkts die Fahrertür, mutmaßlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 53-jähriger Linienbusfahrer, der an dem BMW vorbeifahren wollte, wich hierauf in den Gegenverkehr aus. Im Gegenverkehr befand sich eine 30 Jahre alte Dacia-Fahrerin, die noch versuchte dem Linienbus auszuweichen. Letztlich kam es jedoch zu einem Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und dem Dacia, wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr indes mit dem BMW davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

