Feuerwehr Essen

FW-E: Brennt Garage unmittelbar am Gebäude- keine Verletzten

Essen-Altenessen Nord, Hegerkamp, 27.04.2021, 13:27 Uhr (ots)

Gegen 13:27 Uhr meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Essen eine Rauchentwicklung aus einer Garage. Die ersten Kräfte bestätigten die Meldung. Aus einer Garage unmittelbar angrenzend an ein Wohnhaus drang starker Brandrauch. Alle Bewohner hatten das angrenzende Gebäude bereits verlassen. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohr eingeleitet. Da sich das Garagentor nur zehn Zentimeter öffnen ließ, wurde die Brandbekämpfung über die Rückseite vorgenommen. Dazu musste der Löschangriff über eine Nachbargarage in den Garten erfolgen. Im Anschluss wurde die Schlupftür der brennenden Garage gewaltsam geöffnet. Es brannten ein Kühlschrank sowie ein Sicherungskasten. Ein Pkw befand sich nicht in der Garage. Der Brand konnte von dem vorgehenden Trupps schnell gelöscht werden. Eine weitere Brandausbreitung konnte verhindert werden. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen sowie der für rund eine Stunde im Einsatz. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. (CR)

