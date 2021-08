Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall zwischen PKW-Lenker und Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter Motorradfahrer, der am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 296 im Bereich Herrenberg in einen Unfall verwickelt wurde. Der Kawasaki-Lenker fuhr hinter einem Kastenwagen auf der B 296 in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Herrenberg her. Der Kastenwagen bog im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 1038 nach rechts in Richtung Gültstein ab. Aus Gültstein kommend wollte zeitgleich ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer nach links auf die B 296 Richtung Herrenberg fahren. Der junge Mann übersah den Motorradfahrer vermutlich und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuglenker. Der 24-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

