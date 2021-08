Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Einbruch in Wochenendhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen suchten noch unbekannte Täter im Gewann "Neubruch", nördlich des Warmbronner Sees, zwei Wochenendhäuser auf und brachen in diese ein. Kurz nach 04.00 Uhr bemerkten Besucher eines der Häuser, dass sich auf dem Dach jemand bewegte. Als sie auf sich aufmerksam machten, ergriffen vermutlich drei vermeintliche Täter die Flucht. Die Unbekannten hatten zuvor bereits einen Nebenraum im Gebäude betreten, jedoch wohl nicht Stehlenswertes festgestellt. Beamte des Polizeirevieres Leonberg führten Fahndungsmaßnahmen in dem umliegenden Gebiet durch. Sie konnten jedoch keine Tatverdächtigen entdecken. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich dieselben Täter in ein weiteres Haus eingebrochen waren. Die Polizisten entdeckten eine eingeschlagene Fensterscheibe und eine eingeschlagene Terrassentür, über die sich die Einbrecher Zutritt verschafften. Ob sie aus diesem Gebäude etwas stahlen, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

