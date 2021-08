Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Smart in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch fing ein Smart gegen 13.40 Uhr während der Fahrt in der Neckarstraße in Sindelfingen Feuer. Der Fahrer bemerkte, dass plötzlich Rauch unter dem Beifahrersitz empor stieg und stellte sein Fahrzeug am Straßenrand ab. Der PKW stand innerhalb kürzester Zeit komplett in Flammen. Mutmaßlich dürfte ein technischer Defekt ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell