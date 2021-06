Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Quad-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Pfinztal (ots)

Ein 23-Jähriger Quad-Fahrer zog sich am Montagnachmittag in der Friedenstraße in Pfinztal-Wöschbach bei einem alleinverursachten Unfall schwere Verletzungen zu. Der junge Mann war gegen 17.00 Uhr mit dem Quad eines Bekannten die Friedenstraße hangabwärts unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Nach der Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleinlastwagen wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen. Sein Quad hat sich daraufhin bei dem Aufprall auf ein gegenüberliegendes Hoftor überschlagen. Ein hinzugeeiltes Team von Rettungssanitätern und Notarzt brachten den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

