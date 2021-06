Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Südstadt - Alkoholisierter, psychisch beeinträchtigter Mann in Gewahrsam genommen

Ein 35-jähriger, stark alkoholisierter Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, drohte am frühen Dienstagmorgen in der Schützenstraße damit, dass er eine Bombe auf die gegenüberliegende Gaststätte werfen werde.

Drei männliche Personen, die gegen 00.20 Uhr die Gaststätte in der Schützenstraße verließen, hörten die Drohung des Mannes und verständigten die Polizei, da sie sich unsicher darüber waren, ob die Drohung des Mannes ernstgenommen werden konnten. Der Mann hätte sich hierbei aus dem Fenster des gegenüberliegenden Gebäudes gelehnt und die Drohung sowie fortwährend wirre Sätze geäußert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen eilten in der Folge zur Wohnanschrift des 35-Jährigen und versuchten mit ihm Kontakt aufzunehmen. Nachdem alle Versuche keinen Erfolg versprachen, öffnete er plötzlich die Wohnungstür und konnte in der Folge durch Einsatzkräfte sofort in Gewahrsam genommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten keinerlei Sprengmittel oder andere explosive Gegenstände. Sie brachten den 35-Jährigen nach einer Alkoholüberprüfung, bei der ein Wert von knapp zwei Promille gemessen wurde, in eine Fachklinik. Die Schützenstraße war während der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

