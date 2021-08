Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Glemseckstraße und der Berliner Straße in Leonberg zu einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand. Eine 53 Jahre alte Peugeot-Lenkerin war in der Glemseckstraße in Richtung Neue Ramtelstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Berliner Straße übersah sie vermutlich ein für sie geltendes Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem Suzuki, der die Berliner Straße stadtauswarts befuhr und in dem eine 78 Jahre alte Fahrerin und ein 79-jähriger Beifahrer saßen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Suzuki zur Seite. Die 79 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch der Beifahrer wurde verletzt. Die 53-jährige Frau im Peugeot erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

