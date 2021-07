Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannte durchwühlen Autos

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hatten es im Laufe des Wochenendes in Freiberg am Neckar offenbar auf Fahrzeuge abgesehen, die offen gelassen wurden bzw. mit einem Keyless-go-System ausgestattet sind. In der Obere Dorfstraße in Heutingsheim gelangten die Unbekannte in einen geparkten Jaguar und stahlen das Serviceheft sowie zwei Sonnenbrillen. Hierzu wurde die Keyless-go-Funktion mainpuliert. In der Westenfeldstraße in Beihingen schlugen sie gleich dreimal zu. Sie manipulierten im ersten Fall ebenfalls das Keyless-go-System eines Seat und ließen den Fahrzeugschein und das Serviceheft mitgehen. Aus einem VW, der nach derzeitigen Erkenntnissen offen war, entwendeten die Täter etwas Münzgeld, einen Geldbeutel, eine Einkaufstasche sowie weitere Gegenstände. Bis auf das Münzgeld und einen 20-Euro-Schein, der sich im Geldbeutel befunden hatte, ließen die Täter das Diebesgut im Nachbargarten zurück. Des Weiteren stahlen mutmaßlich dieselben Täter drei Fahrräder aus einem Garten. Es handelt sich um ein Trekkingrad, ein mattschwarzes Mountainbike der Marke Cube mit einer Federgabel vorne und ein weiteres Mountainbike der Marke Canon mit Vollfederung. Bei diesem Fahrrad sind die goldene Fahrradpumpe sowie die blau-eloxierten Lenkergriffe auffällig. Der Gesamtwert des Diebesguts konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, sucht Zeugen und bittet auch weitere Geschädigt sich zu melden.

