POL-LB: Gärtringen/Deckenpfronn: Dacia-Lenker fährt mit rund zwei Promille und fällt durch seine gefährdende Fahrweise auf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, fiel ein 42-Jähriger Lenker eines Dacia aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass das Fahrzeug auf der Kreisstraße 1075 von Deckenpfronn in Richtung Gärtringen unterwegs ist und der Fahrzeuglenker in Schlangenlinien fährt. Dies führte dazu, dass Fahrzeuge des Gegenverkehrs bereits teilweise auf den Grünstreifen ausweichen mussten. Im Kreisverkehr im Bereich der Westumfahrung von Gärtringen wurde der Fahrzeuglenker einer Polizeikontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem 42-Jährigen Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden sowie Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 in Verbindung zu setzen.

