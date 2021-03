Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 01.03.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:05 Uhr in die Kirchstraße gerufen. In einer dortigen Schule hatte die automatissche Brandmeldeanlage aus unbekannten Gründen ausgelöst. Das Gebäude wurde erkundet und im Anschluss dem Hausmeister übergeben. Der Einsatz konnte um 20:50 Uhr beendet werden.

