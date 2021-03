Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Brände, eine Erstversorgung

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 28.02.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal drei mal alarmiert. Den Anfang machte ein PKW Brand um 8:35 Uhr am Impfzentrum. Durch einen Defekt in der Elektrik brannte der PKW im Bereich des Armaturenbrettes. Der PKW wurde abgelöscht und die Batterien abgeklemmt. Anschließend wurde der PKW mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete für die 7 Einsatzkräfte der Hauptwache um 9:26 Uhr. Um 16:33 Uhr wurde eine Erstversorgung nach einem Treppensturz im Ortsteil Milspe geleistet. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde entschieden das die Patientin aufgrund der Verletzung und der baulichen Gegebenheiten mittels Drehleiter aus dem Gebäude gebracht werden musste. Ebenso wurde ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Sechs Einsatzkräfte der Hauptwache waren an der Rettungsdienst-Einsatzstelle eingesetzt, sieben Kräfte des Löschzuges Milspe-Altenvoerde sicherten die Hubschauberlandung auf dem Aldi Parkplatz ab. Dieser Einsatz endete um 17:46 Uhr. Parallel dazu wurde ein Gebäudebrand im Bereich der Altstadtbebauung im Voerder Zönchen gemeldet. Hier war es bei einem verkleideten Gebäude zu einem Fassadenbrand gekommen. Aufgrund der Meldung und des Paralleleinsatzes wurde nicht nur Vollalarm der Feuerwehr Ennepetal ausgelöst, ebenso wurden zwei Drehleitern und ein Tanklöschfahrzeug aus Gevelsberg und Schwelm alarmiert. Am Gebäude wurden zwei Strahlrohre vorgenommen, vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt, Fassadenteile demontiert und der Innen und Außenbereich mit Wärmebildkameras überprüft. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle und für den Grundschutz im Einsatz. Der Einsatz wurde um 19:06 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell