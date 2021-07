Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: 25-Jähriger außer Rand und Band

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Sonntag gegen 01.00 Uhr in die Pforzheimer Straße in Höfingen aus, da Zeugen einen Mann beobachtete hatten, der laut schreiend umher rannte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zunächst im Fahrzeug einer 27 Jahre alten Frau zu einer Auseinandersetzung zwischen dieser und dem Mann gekommen war. Hierauf warf die Frau ihn aus dem PKW. Vermutlich weil jedoch sein Handy noch im Fahrzeug lag, geriet der 25-Jährige außer sich. Als ein 17-Jähriger und ein 24 Jahre alter Zeuge der Frau zur Hilfe eilten, griff der 25-Jährige diese beiden an. Er gab dem Jüngeren zunächst eine Kopfnuss und bedrohte dann beide mit einem Messer. Die eingetroffenen Polizeibeamten konnten die Situation zunächst beruhigen. Doch plötzlich ging der Tatverdächtige erneut auf die beiden Helfer los, so dass er zu Boden gebracht und zum Polizeirevier gebracht werden musste. Während dieser Maßnahme und dem Transport beleidigte und bedrohte der alkoholisierte 25-Jährige auch die anwesenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Er wurde zunächst in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg gebracht und konnte letztlich auf freien Fuß entlassen werden. Der Tatverdächtige muss mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen.

