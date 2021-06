Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080621-419: 16-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Wiehl (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 16-Jährige zu, als sie am Montagabend (7. Juni) auf der Marienberghauser Straße mit ihrem Kleinkraftrad zu Fall kam. Die Kleinkraftradfahrerin aus Bergisch Gladbach war um 21 Uhr auf der Marienberghauser Straße in Richtung Großfischbach unterwegs. In einer Linkskurve kam sie mit ihrer Yamaha von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich die Jugendliche leicht. Sie kam zur Untersuchung in Krankenhaus nach Gummersbach.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell