Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag letzter Woche, 6. August, beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Discounters in der Besigheimer Straße in Ottmarsheim einen Trickdiebstahl und griff ein. Der Zeuge bemerkte gegen 12.35 Uhr, wie eine noch unbekannte Täterin und ein ebenfalls unbekannter Täter Kontakt zu einem älteren Paar aufnahm. Die Seniorin und der Senior, die beide auf etwa 80 Jahre geschätzt wurden, waren im Begriff ihre Einkäufe in ihren PKW einzuladen. Es hatte den Anschein, als ob die Täterin und der Täter ihre Hilfe anböten. Plötzlich bemerkte der Zeugen, dass der Täter die Geldbörse des Seniors aus dessen Hosentasche zog. Der Zeuge machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, so dass der Täter den Geldbeutel fallen ließ. Das Diebesduo setzte sich anschließend in einen silbernen VW, Typ Passat, Baujahr Ende 1980 oder Anfang 1990, mit HZ-Kennzeichen (Landkreis Harz) und fuhr in Richtung der Landesstraße 1115 davon. Das ältere Paar nahm den Geldbeutel wieder an sich und fuhr ebenfalls davon. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, sucht nun insbesondere diese beiden Geschädigten und bitte sie, sich zu melden.

