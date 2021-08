Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Maisfeld beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche beschädigten bislang unbekannte Täter ein Maisfeld angrenzend an die Mitländerstraße in Poppenweiler. Die Unbekannten hinterließen Schneisen im Feld, so dass eine Art Maislabyrinth entstand. Auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern an der Ecke des Feldes wurden die Pflanzen abgeschnitten. Im Feld selbst hinterließen die Täter Holzpfosten, Randsteine und Abfall. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 400 Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell