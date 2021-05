Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auto gerät in Brand - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 02.05.2021, ist ein Auto in Wutöschingen-Ofteringen in Brand geraten. Gegen 14:30 Uhr hatte ein 40 Jahre alter Mann seinen Pkw gestoppt, weil der Motor stotterte. Gleichzeitig bemerkte er Flammen im Motorraum. Er verständigte die Feuerwehr. Mit Hilfe von Feuerlöschern gelang es noch vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Der Motorraum und Teile des Innenraums brannten aus. An dem 30 Jahre alten Wagen dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug im Einsatz.

