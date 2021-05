Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach;]

Am Freitag den 02.05.21, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf der B31, im Bereich der Tank und Rastanlage, von seiner Fahrspur ab und beschädigte hierbei mehrere Trennbarken, welche mittig der Straße aufgestellt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell