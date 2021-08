Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es in der Berner Straße in Sindelfingen-Darmsheim gegen 17:00 zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren wurde ein am Straßenrand geparkter Audi durch die Fahrerin einer vermutlich silbernen A-Klasse älteren Modells gestreift. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen. Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder der Fahrzeuglenkerin geben können.

