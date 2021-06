Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Bitburg (ots)

Bereits am 31.05.21 ereignete sich auf dem Parkplatz am Limbourgs Hof in Bitburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkender PKW beschädigt worden ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell