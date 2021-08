Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Mit Nägeln gespickte Köder ausgelegt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der vergangenen Woche im Gewann "Sonnenhalde" neben der Hofener Straße in Richtung Hofen mit Nägeln gespickte Wurststücke ausgelegt. Am Donnerstagnachmittag waren dort zwei Frauen mit ihren Hunden unterwegs. Zu Hause angekommen erbrach einer der Hunde unzerkaute Wurststücke, die mit zahlreichen Nägeln versetzt waren. Beide Tiere wurden daraufhin in einer Tierarztpraxis geröntgt. Nachdem bei beiden wurden weitere Nägel im Darm festgestellt wurden, war eine weitere ärztliche Behandlung erforderlich. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07142 405-0, ermittelt in diesem Fall wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell