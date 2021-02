Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kontrollstellen "Ablenkung im Straßenverkehr"

Mainz (ots)

17.02.2021, 07:00 Uhr - 13:00 Uhr

Am Mittwochvormittag wurden im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Mombacher Straße sowie in der Oberen Kreuzstraße zwei Kontrollstellen durch die Bereitschaftspolizei Mainz eingerichtet. Im Blickpunkt der Kontrollen stand die Thematik "Ablenkung im Straßenverkehr". Insgesamt wurden 22 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei den Verkehrsteilnehmern 9 Verstöße feststellen. 6-mal waren Insassen nicht angeschnallt und 3-mal wurde die Benutzung eines Handys am Steuer geahndet. Zusätzlich wurden 4 Mängel an kontrollierten Fahrzeugen festgestellt. Die Betroffenen erhielten einen sogenannten Mängelbericht und eine angemessene Frist um die Fahrzeugmängel zu beheben.

