Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Nach Raubtat - Polizei sucht Zeugen!

Friedberg (ots)

+++ Friedberg: Nach Raubtat - Polizei sucht Zeugen! Nach einem schweren Raub am Mittwochmorgen (21.07.2021) in Friedberg haben Zivilfahnder der Wetterauer Polizei am Mittwochnachmittag einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Nun suchen die Ermittler weitere Zeugen. Was war geschehen? Der aus dem Irak stammende Beschuldigte steht in dringendem Verdacht, gegen 9.18 Uhr einen 37-jährigen Iraner in der Haagstraße gegenüber des Konrad-Adenauer-Platzes (Höhe Marienkirche) mit einem Messer bedroht und diesem- während der Geschädigte telefonierte- das Smartphone entrissen zu haben. Anschließend soll der Beschuldigte in einen schwarzen BMW gestiegen und davongefahren sein. Das Opfer blieb körperlich unverletzt. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen erfolgte am Nachmittag in Friedberg dann die Festnahme. Der Beschuldigte wurde am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt; er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Möglicherweise waren Passanten, die sich zur genannten Zeit im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes aufgehalten haben, auf die Tat aufmerksam geworden. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet diese als wichtige Zeugen in Betracht kommenden Personen, sich telefonisch zu melden, Tel. 06031/6010. +++ Tobias Kremp Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell