POL-WE: Rollator entwendet + Honig aus Bienenstand entwendet + Auto durchsucht, Handy gefunden + Fahrertür und Außenspiegel beschädigt + Unfall mit mehreren Verletzten + und mehr... +

Rollator entwendet

Altenstadt- Oberau: Einen unterhalb einer Pergola abgestellten Rollator im Wert von etwa 150 Euro entwendeten Unbekannte zwischen 16 Uhr am Samstag (17.07.) und 09 Uhr am Sonntag in der Hauptstraße. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Büdingen, Tel. 06042/9648-0, zu melden.

Honig aus Bienenstand entwendet

Büdingen: Ein Unbekannter entwendete etwa 20 Kilogramm Honigraum aus einem Bienenstand und drehte diesen im Anschluss noch um. Dadurch entstand zwischen Samstag, 10.07., 15 Uhr, und dem darauffolgenden Samstag um 15 Uhr ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Diebstahl fand im Bereich der "Säugräben" statt und dürfte mit entsprechendem Fachwissen durgeführt worden sein. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Büdingen, Tel. 06042/9648-0, entgegen.

Auto durchsucht, Handy gefunden

Büdingen: Ein Dieb machte sich am frühen Montagmorgen an einem geparkten Opel in der Thiergartenstraße zu schaffen. Gegen 01.30 Uhr durchsuchte er den vermutlich nicht abgeschlossenen PKW und nahm ein Handy im Wert von 100 Euro an sich. Eine Überwachungskamera filmte das Vorgehen des Täters, der bislang jedoch nicht näher beschrieben werden kann. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/9648-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Fahrertür und Außenspiegel beschädigt

Echzell- Bingenheim: Schäden in Höhe eines dreistelligen Betrags hinterließ ein unbekannter Autofahrer in der Straße An der Freihub an einem geparkten Audi. Zwischen 12 Uhr am Sonntag (18.07.) und 17 Uhr am Montag streife er vermutlich beim Vorbeifahren den grauen PKW. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher im Anschluss. Die Friedberger Polizei, Tel. 06031/ 601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfall mit mehreren Verletzten

Ortenberg: Vermutlich durch einen Fehler beim Überholen eines Motorradfahrers samt Sozius ereignete sich am Montagabend (19.07.) ein Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 275 zwischen Lißberg und Ortenberg. Gegen 18.40 Uhr überholte der 57-jährige Kradfahrer mehrere in Richtung Ortenberg fahrende Autos und stieß dabei mit seiner linken Fahrzeugseite mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Hierdurch entstanden entlang der linken PKW-Seite erhebliche Beschädigungen und Glassplitter einer zerbrochenen Scheibe verletzten die 56-jährige Fahrerin aus Ortenberg. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. In der Folge des Zusammenstoßes mit dem Skoda kollidierte das Motorrad noch mit einem in gleiche Richtung fahrenden Mercedes. Die 66-jährige Fahrerin aus Glauburg blieb dabei unverletzt, am PKW entstanden Beschädigungen. Der Motorradfahrer kam mehrere Meter weiter schließlich zum Stehen. Zur Versorgung einer Fleischwunde kam der aus Büdingen stammende Fahrer ebenfalls in ein Krankenhaus, seine 50-jährige Mitfahrerin aus Frankfurt erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro.

Autos stoßen beim Abbiegen zusammen

Nidda-Harb: Zwei PKW stießen am Montag, 19.07., an der Kreuzung Alois-Thums-Straße/ Königsberger Straße gegeneinander. Der beteiligte schwarze PKW befuhr die Alois-Thums-Straße in Richtung Schotten und bog gegen 13.15 Uhr nach rechts in die Königsberger Straße ab. Ein silberfarbener Daimler befuhr die Alois-Thums-Straße in entgegengesetzte Richtung und bog nach links in die Königsberger Straße ab. Am Daimler entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Büdinger Polizei, Tel. 06042/9648-0, bittet um Hinweise.

Hintere Stoßstange beschädigt

Butzbach: Etwa 800 Euro dürfte die Reparatur der hinteren Stoßstange eines grauen Skoda Fabia kosten, der am Dienstag (20.07.) zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz in der John-F-Kennedy-Straße stand. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in diesem Zeitraum gegen den Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/7043-4010, entgegen.

Yasmine Hirsch