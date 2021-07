POL-WE: Hyundai gestohlen in Karben - Vorsicht bei "schlüssellosem" Betriebssystem + Exhi an der Unterführung in Bad Nauheim + Trickdieb bestiehlt Restaurantbesucher in Butzbach ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Mann entblößt sich vor Frauen

Butzbach: In der Weiseler Straße zeigte sich am Freitag (16.7.) ein Exhibitionist. Gegen 14 Uhr entblößte sich ein 30 - 40 Jahre alter Mann mit Brille, Glatze und rotem Vollbart vor zwei Passantinnen. Die Polizei Butzbach ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06033/70434010.

Trickdieb bestiehlt Restaurantbesucher

Butzbach: Das Mitgefühl zweier Restaurantbesucher sprach ein Dieb am Samstag (17.7.) in der Griedeler Straße an. Die jungen Leute freuten sich über den lange entbehrten Besuch in der Gastronomie, als gegen 21.10 Uhr ein Mann an ihren Tisch trat. Er bettelte und bot Zeitungen zum Kauf an. Als dieser kurz darauf den Tisch verließ und seiner Wege ging bemerkten die beiden, dass ihre Handys verschwunden waren. Diese hatten sie auf dem Tisch abgelegt. Der Zeitungsverkäufer hatte sie offenbar geschickt abgelenkt und die Handys der Marke Redmi Note im Wert von mehreren 100 Euro dabei gestohlen. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Diebstahl und sucht Zeugen des Vorfalls. Der Dieb wird beschrieben als ca. 180 cm groß und etwa 35 - 40 Jahre alt. Er habe dunkle Haut, dunkle kurze Haare, einen Bart und eine sportliche Figur. Bekleidet sei er mit einer kurzen Jeanshose und einem hellblauen Shirt gewesen. An seinem Gürtel habe er eine auffällige Schnalle mit einem Adler gehabt. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Exhi an der Unterführung festgenommen - Zeugen gesucht! Bad Nauheim: Über Notruf ging am Samstag (17.7.) der Hinweis auf einen Exhibitionisten am Bahnhof ein. Gegen 11.50 Uhr wies der Mitteiler darauf hin, dass der Mann sich am Weg zur Unterführung entblößt und selbst befriedigt habe. Auch Frauen und Kinder hielten sich in der Nähe auf. Die alarmierte Polizei konnte den Sittenstrolch noch vor Ort festnehmen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Afghanen. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck. Er ist der Polizei kein Unbekannter und bereits wegen Drogen und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Geheiß der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen gegen ihn laufen. Die Polizei Friedberg sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen des Vorfalls und fragt wem der, mit einer schwarzen Trainingsjacke mit weißen Streifen bekleidete Mann am Samstag (17.7.) am Bahnhof aufgefallen ist? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06031/601-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schwarzes Mountainbike aus Garten gestohlen Bad Nauheim: Aus einem Garten in Nieder-Mörlen entwendeten Diebe zwischen Samstag (17.7.) und Sonntag (18.07.) ein Fahrrad. Das Rad war gegen Diebstahl mit einem Schloss gesichert und an einem Pfosten der Gartenhütte in der Haingrabenstraße festgekettet. Das schwarze Mountainbike der Firma JEFFSY hat einen Wert von etwa 1800 Euro. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Nach Flaschenwürfen sucht die Polizei Zeugen Friedberg: Mit dem Schrecken davon kamen Besucher der "Fressgasse" in der Kaiserstraße am Samstag (17.7.). Gegen 15.30 Uhr schleuderte ein Mann Glasflaschen in den Eingangsbereich. Die zerschellten an Wänden, Scherben flogen umher. Die Wurfgeschosse verfehlten nur knapp eine Mutter und deren 8-jährige Tochter, sowie einen 23-Jährigen, die sich im Eingangsbereich aufhielten. Durch die Flaschenwürfe und Glassplitter wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei Friedberg ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet dringend um Hinweise auf den Täter. Sie sucht in diesem Zusammenhang Augenzeugen der Tat. Der Flaschenwerfer wird als Mann mit arabisch/afrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit habe er ein grünes Shirt und Bluejeans getragen. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Kabel gestohlen

Rosbach: Diebe suchten zwischen Donnerstagabend (15.7.) und Montagfrüh (19.7.) eine Baustelle im Seeweg in Rodheim auf. Auf einer Baustelle hebelten sie einen Stromkasten auf und entwendeten ca. 200 Meter Kabel im Wert von über 1000 Euro. Aufgrund des Gewichts der Beute nutzten der oder die Täter wahrscheinlich ein Fahrzeug zum Abtransport. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Hyundai gestohlen - Vorsicht bei schlüssellosen Betriebssystemen Karben: In der Nacht von Sonntag (18.7.) auf Montag (19.7.) entwendeten Diebe in Klein-Karben einen Hyundai i 30 N. Der weiße PKW mit dem amtlichen Kennzeichen FB - AC 275 stand ab 21.30 Uhr im Lindenweg als er entwendet wurde. Am Montag gegen 6.50 Uhr entdeckten die Besitzer den Diebstahl des Wagens im Wert von ca. 30.000 Euro. Abhanden kam auch eine Spielekonsole, die sich im Fahrzeug befand. Der gestohlene PKW ist mit einem "schlüssellosen" Betriebssystem ausgestattet, das über Funksignal die Türöffnung und das Starten des Motors ermöglicht. Das ist für den Nutzer sehr praktisch, für Langfinger allerdings auch. Die Täter machen sich diese Technik beim Fahrzeugklau häufig zu Nutzen. Mit einem Funkwellenverlängerer überbrücken sie das Signal der im Haus abgelegten Schlüssel zum Fahrzeug, können es öffnen und auch damit weg-fahren. Ob es im genannten Fall so war, steht bislang nicht zweifelsfrei fest, scheint aber sehr wahrscheinlich. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Fahrzeugschlüssel nicht im näheren Umfeld der Fahrzeuge abzulegen, um eine Signalübertragung zu verhindern. Neben der Entfernung zum PKW kann dies auch erreicht werden, indem man den Schlüssel und sein Funksignal mit einer Mappe mit Metallfolienauskleidung oder einer Metalldose abschirmt. Zeugen des PKW-Diebstahls aus dem Lindenweg werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

