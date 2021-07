Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Echzell: Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer

Friedberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag (9.7.21), in dessen Rahmen ein Fahrradfahrer und ein Auto zusammenstießen, sucht die Polizei in Friedberg nun nach möglichen Zeugen.

Was war passiert?

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 17.35 Uhr der 60-jährige Fahrer eines grauen Mitsubishi aus Richtung Autobahnunterführung kommend unterwegs in Richtung Ortseingang. In Höhe des dortigen Friedhofes kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Radfahrer, der aus einem Feldweg auf die Landstraße einbog. Der Biker kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sowohl das zwei-, als auch das vierrädrige Fahrzeug wurden beschädigt.

Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell