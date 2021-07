Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Beim Abbiegen ins Rutschen geraten in Altenstadt + geparktes Auto angefahren und geflüchtet + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 16.07.2021

Beim Abbiegen ins Rutschen geraten

Altenstadt: Zu einem Zusammenstoß zweier PKW kam es am Donnerstagnachmittag (15.7.) am Lindheimer Kreuz. Auf seinem Weg von Hainchen nach Düdelsheim kam der Opel Corsa eines 20-Jährigen aus dem Ostkreis auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Als er nach rechts abbog stieß der junge Mann mit seinem Fahrzeug gegen den 1er BMW eines 35-Jährigen Büdingers. Dieser wartete an der roten Ampel, um nach links Richtung Hainchen abzubiegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Abschleppdienst brachte die nicht mehr fahrbereiten Autos von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

+

Wem gehört der braune Jagdhund? Nidda: In die Hand und in den Oberschenkel einer Frau habe ein Hund am Donnerstag (15.7.) in Borsdorf gebissen. Gegen 13 Uhr sei der angeleinte braune Jagdhund die Mitteilerin in der Straße "In den Neun Morgen" angegangen. Auch ihre Hose sei dabei in Mitleidenschaft geraten. Nachdem die Frau einen Arzt aufsuchte, meldete sie den Vorfall der Polizei. Die Polizei Büdingen, Tel. 06042/9648-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf den Hund und Frauchen bzw. Herrchen.

+

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet Bad Vilbel: Ca. 1500 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag (15.7.) an einem blauen Opel Astra. Das Fahrzeug stand tagsüber auf dem Parkplatz in der Gießener Straße. Als die Besitzerin gegen 18.10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, musste sie an der Felge und dem Kotflügel vorne links Beschädigungen feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ihn sucht nun die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 und bittet um Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell