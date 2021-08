Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnacht ereignete sich in der Brucknerstraße in Ludwigsburg eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Brucknerstraße in Fahrtrichtung Mainzer Allee. In einer Kurve kam er möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Skoda. Anschließend kollidierte er mit einem geparkten Porsche. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen Fiat geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen handelt es sich vermutlich um eine silberfarbene Limousine. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug-Lenker machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 in Verbindung zu setzen.

