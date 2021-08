Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Dieb schultert Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag entwendete ein bislang unbekannter Mann zwischen 11:00 Uhr und 11:55 Uhr ein schwarzes Fahrrad mit Gepäckträgerkorb aus einem Fahrradständer eines Einkaufsmarktes in der Schwertstraße in Sindelfingen. Der Täter packte hierzu das abgeschlossene jedoch nicht angeschlossene Fahrrad auf seine Schulter und lief in Richtung Stadtmitte. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen, großen Mann mit einem gelben T-Shirt gehandelt haben. Der Vorfall war von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet worden, der anschließend auch Kontakt mit dem 82-Jährigen Besitzer aufgenommen hatte. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet diesen Zeugen, der während des Tatvorgangs Gartenarbeiten durchführte, sich unter Tel 07031 697-0 zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, die zum Tatverdächtigen oder Tatvorgang weitere Angaben machen können.

