Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht geschädigte Fahrradbesitzer

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag randalierte ein 16-jähriger Jugendlicher gegen 02.00 Uhr am Bahnhof in Herrenberg. Er schmiss mit Fahrrädern, die im Bereich des Fahrradständers abgestellt waren, um sich und beschädigte sie. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 16-Jährigen vorläufig festnehmen. Der alkoholisierte Jugendliche wurde anschließend an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet nun Fahrradbesitzer, deren Fahrrad mutmaßlich vom Tatverdächtigen beschädigt wurde, sich zu melden.

