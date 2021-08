Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Stoppelfeld durch Unbekannte in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Mit insgesamt 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim am Mittwochabend zu einem Brand im Gewann "Schafäcker" südlich der Theodor-Heuss-Realschule in Kornwestheim aus. Unbekannte Täter hatten auf noch ungeklärte Weise ein abgeerntetes Feld in Brand gesetzt. Eine Zeugin konnte gegen 20.00 Uhr beobachten, wie zwei Jugendliche im Alter von 14-16 Jahre von der Brandstelle mit Fahrrädern wegfuhren. In wie weit diese mit der Brandursache tatsächlich in Verbindung stehen, ist unklar. Einer der beiden trug ein weißes, der andere ein graues T-Shirt. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0.

