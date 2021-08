Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall mit Leichtverletzter und 16.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag in der Asperger Straße in Möglingen ereignete. Eine 75-jährige Renault-Lenkerin befuhr gegen 10:50 Uhr die Asperger Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden 46-jährigen Mercedes-Lenker und nahm diesem die Vorfahrt. Die 75-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

