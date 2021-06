Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - In Tankstelle eingebrochen, Hinweise erbeten

Iffezheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle im Südring am frühen Donnerstagmorgen, haben die Beamten des Polizeipostens Iffezheim die Ermittlungen übernommen. Gegen 3:45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem die noch unbekannten Täter eine gläserne Eingangstür mit einem Vorschlaghammer einschlugen und aus dem Innenraum Tabakwaren entwendeten. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass zwei Tatverdächtige in den Räumlichkeiten waren, während ein Dritter in einem wartenden Audi saß. Trotz der raschen Anfahrt mehrerer Streifenbesatzungen verschiedener Polizeireviere, konnten die Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Am Morgen wurde durch Zeugen der verlassene Audi gegen 9:30 Uhr auf der Zufahrt zum Badesee Sandweier aufgefunden, wo er wohl aufgrund eines Unfalles zurückgelassen wurde.

Zu den zwei Tatverdächtigen im Tankstelleninnern liegen folgende Beschreibungen vor:

Verdächtiger 1:

männlich, schlank, etwa 175 Zentimeter groß, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Jeans, schwarz/weiße Sportschuhe.

Verdächtiger 2:

männlich, ebenfalls etwa 175 Zentimeter groß, schwarzer Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift am Rücken und an den Unterarmen, schwarze Jogginghose.

Zur Spurensicherung an der Tankstelle und am Tatfahrzeug wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Ein Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Taten in der Umgebung wird derweil nicht ausgeschlossen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07229 2273 an die Beamten in Iffezheim.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell