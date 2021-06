Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Holz gestohlen, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Der Diebstahl von etwa sieben Festmetern gespaltenem Brennholz könnte im Zeitraum zwischen Sonntag, 30. Mai und Montag, 7.Juni möglicherweise für Aufsehen gesorgt haben. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach sind auf der Suche nach Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Langfinger sowie deren genutzte Fahrzeuge geben können. Das getrocknete Holz wurde an der K3700 auf Höhe eines dortigen Waldparkplatzes in Richtung Obertsrot gelagert. Der Abtransport müsste aktuellen Ermittlungen zufolge mit einem Anhänger erfolgt sein und mehrere Fahrten in Anspruch genommen haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07224 3663 entgegengenommen. /ma

