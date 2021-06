Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Versehen führt zu ausgelöster Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Freitagmittagsstunden, des 18. Junis 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gegen 13:08 Uhr nach Schiffdorf alarmiert. In der Heinrich-Mahler-Straße löste eine Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim aus. Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, denn es kam durch ein Versehen zu der Auslösung eines Handdruckmelders. Die Einsatzstelle wurde an die Heimleitung übergeben und alle Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle - bei diesen extremen Temperaturen - wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell