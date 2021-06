Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Mittagsstunden, des 6. Juni 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt gegen 13:09 Uhr in den Buchenweg alarmiert. Der Rettungsdienst forderte Unterstützung an, da eine Person aus dem 1. Obergeschoss gerettet werden musste und es lediglich eine schmale enge Treppe gab. Die Feuerwehr unterstütze tatkräftig und konnte gegen 13:50 Uhr die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell