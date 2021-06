Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Unwetter sorgt für abgebrochenen Baum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Mittagsstunden des 03. Junis 2021, wurde gegen 12:46 Uhr die Ortsfeuerwehr Spaden in die Straße An der Arend alarmiert. Vermutlich aufgrund der Witterung brach hier eine Birke und blockierte die gesamte Straße. Die Feuerwehr sägte den Baum klein und räumte die Straße frei, sodass der Verkehr hier wieder fließen konnte. Während dem Einsatz An der Arend, wurde ein zweiter Baum gemeldet, der drohte zu fallen. Ein weiteres Fahrzeug der Ortsfeuerwehr machte sich hierhin auf den Weg, konnte aber nach gründlicher Erkundung feststellen, dass der Baum lediglich schief gewachsen ist und keine Gefahr bestand.

Ansonsten kam es zu, bis zu diesem Zeitpunkt, zu keinen weiteren Einsätzen im Gemeindegebiet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell