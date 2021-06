Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gasleitung bei Erdarbeiten durchschossen: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Schiffdorf (ots)

Am Nachmittag des 01. Junis 2021, gegen 15:08 Uhr, erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe, in Bremerhaven, eine Notruf welcher für einen größeren Feuerwehreinsatz sorgen sollte. Bei Erdarbeiten für einen schnelleren Internetanschluss wurde eine Gasleitung, in der Schleusenstraße in Schiffdorf, stark beschädigt. Umgehend wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel, Sellstedt, Spaden und die Einsatzleitwagengruppe der Gemeinde, sowie Spezialfahrzeuge für Gefahrgut und der Rettungsdienst, zur Absicherung, alarmiert. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend weiträumig abgesperrt und ein Löschangriff aufgebaut, da man ein klares Entweichen wahrnehmen konnte. Zusätzlich zu den Einsatzkräften, wurde auch der Gasversorger hinzugezogen, welcher die Leitung schließen konnte. Glücklicherweise handelte es sich, im Gegenteil zu ersten Annahmen, nicht um die Gashauptleitung sondern um einen Hausanschluss.

