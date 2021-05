Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ortsbrandmeister-Wahl Schiffdorf: Florian Wiesner bleibt Ortsbrandmeister in Schiffdorf

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

Am Sonntag, des 16. Mai 2020, war es endlich soweit: Nach langer Wartezeit aufgrund der Corona-Pandemie konnten endlich die langersehnten Wahlen in der Ortsfeuerwehr Schiffdorf stattfinden. Neben der Ortsbrandmeister-Wahl standen auch die Wahlen verschiedener Funktionen innerhalb der Ortsfeuerwehr an - eine Auflistung finden Sie unter dem Text.

Besonders erfreulich: Florian Wiesner wurde für weitere sechs Jahre als Ortsbrandmeister Schiffdorf, einstimmig wiedergewählt und bedankt sich bei seinen Kameradinnen und Kameraden für das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit.

Außerdem fand Ortsbrandmeister Florian Wiesner auch noch einige Worte zur aktuellen Situation, sowie der Zukunft und der Vergangenheit. Hierbei blickte Wiesner auf die Beschaffung des im März 2019 ausgelieferten Hilfeleistungslöschfahrzeug zurück, sowie auf viele tolle Dienste und Veranstaltungen der letzten Jahre. Mit Freude berichtet Wiesner, dass er froh sei endlich diese Versammlung, wenn auch in einem anderen Rahmen als gedacht, abhalten zu können. Mit der Wiederwahl wirft er auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft: Er freut sich besonders auf den Neubau des Feuerwehrhauses, gemeinsam mit seiner Mannschaft.

Auch Gemeindebrandmeister Thorsten Müller gratuliert Wiesner und lobt Ihn, für seine gute Arbeit bei Einsätzen und innerhalb der Ortsfeuerwehr. Er freut sich auf weitere Jahre mit Wiesner als Ortsbrandmeister.

Wahlen in der Ortsfeuerwehr:

Niklas Westphal wurde als Atemschutzgerätewart bestätigt. Brix Koop steigt zum Festausschussvorsitzenden auf. Lars Bötticher bleibt Gerätewart.

Claas Molzen wurde erneut zum Jugendfeuerwehrwart gewählt. Sein neuer Stellvertreter wurde Philipp Ketteler, der gleichzeitig in seinem Amt als Funkwart bestätigt wurde.

Henning Rose wurde im Amt des Kassenwartes bestätigt, neuer Kassenprüfer ist Helge Rademacher. Neue Schriftwartin wurde Britta Rademacher

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell