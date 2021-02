Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach gestohlenem Land Rover

Meerbusch (ots)

Unbekannte Diebe stahlen zwischen Samstag (20.2.), 22:15 Uhr und Sonntag (21.2.), 9:15 Uhr, einen schwarzen Range Rover, der zuvor "Am Heidbergdamm" geparkt stand. Das Keyless Go Fahrzeug ist auf die Kennzeichen D-UW567 zugelassen und noch keine zwei Jahre alt. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Geländelimousine geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss in Verbindung zu setzen.

